ROYALS. Terwijl prinses Elisabeth leert schieten, vieren drie andere royals feest

Na hun achtervolging door paparazzi in de straten van New York, is er ook goed nieuws voor Harry en Meghan Markle. Het koppel was deze week vijf jaar getrouwd. In die tijd hebben ze het Britse koningshuis achter zich gelaten en wonen ze met hun twee kinderen in de Verenigde Staten.

Meghan Markle met haar moeder vijf jaar geleden. — © AFP

Nog een verjaardag! Geen bruidstaart maar wel een verjaardagstaart voor de Nederlandse koningin Máxima. Zij mocht afgelopen week 52 kaarsjes uitblazen. Tijdens haar bezoek aan het Van Gogh Village in Nuenen vertelde ze dat ze het dit jaar bescheiden ging vieren.

© EPA-EFE

En nog meer feest. Deze keer was het de beurt aan de Noren, die hun nationale feestdag vierden. In de straten van de hoofdstad Olso vonden verschillende activiteiten plaats en verzamelde de koninklijke familie zich rond koning Harald en koningin Sonja om de aanwezige fans te begroeten.

© EPA-EFE

En ondertussen in eigen land? Daar halen ze het grof geschut boven. Althans, kroonprinses Elisabeth. Zij zal deze zomer opnieuw deelnemen aan het zomerkamp van de koninklijke militaire school. Als voorbereiding daarop volgde ze in maart een inhaalweekend in Leopoldsburg. En dat deed ze met een nieuw wapen in haar handen.