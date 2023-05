Vroege vluchter Einer Rubio is metgezellen te snel af en wint fel ingekorte Giro-etappe, klassementsrenners bestoken elkaar niet

Einer Rubio heeft de dertiende etappe in de Ronde van Italië gewonnen, een rit die slechts 74 kilometer telde door barre weersomstandigheden. De Colombiaan van Movistar was de beste van drie vroege vluchters. Thibaut Pinot werd tweede, Jefferson Cepeda derde. De klassementsrenners bestookten elkaar niet in deze bergrit met aankomst bergop.