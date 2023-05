Dante Vanzeir mag na racisme-incident weer voetballen, maar: “Hij zal heel erg nederig moeten zijn”

Dante Vanzeir (25) mag weer voetballen bij New York Red Bulls. Zijn schorsing van zes weken voor racistisch taalgebruik is afgelopen en de spits volgde een cursus over de gevoeligheden binnen de Amerikaanse cultuur. Maar zijn comeback zorgt voor beroering: veel fans moeten hem niet langer, analist Sacha Kljestan wil niet meer ingaan op de zaak en zijn coach is ondertussen ontslagen. Een situatieschets.