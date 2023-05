Thierry De Block moet in 24 uur meer dan 187,54 kilometer lopen om het Belgisch record opnieuw op zijn naam te zetten. — © ktb

Brugge

Meer dan 187,54 kilometer of zowat vierenhalve marathon lopen op 24 uur tijd: dat is de loodzware opdracht waar ultraloper Thierry De Block (69) zich dit weekend aan waagt. “Het is mijn laatste kans om het Belgisch record te heroveren”, zegt de Bruggeling.