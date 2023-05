Meteen raak bij haar retour: Lotte Kopecky snelt (met klein verschil) naar de zege in Nederlandse eendagskoers

In de tussentijd was Kopecky wel nog actief in het baanwielrennen. Een week na de Amstel Gold Race won ze samen met Shari Bossuyt de ploegkoers op de Nations Cup in Canada.

En nu knoopt ze dus weer aan met de winst op de weg. Voor Kopecky is het de vierde overwinning van het seizoen. In het voorjaar won ze al de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen.

