Olav Kooij sprint met de vingers in de neus naar de winst in Vierdaagse van Duinkerke, Tim Merlier komt niet aan sprinten toe

Olav Kooij heeft de vierde etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. De 21-jarige Nederlander van Jumbo-Visma was in de met enkele pittige kasseizones doorspekte rit in een groepssprint sneller dan Gerben Thijssen en Milan Frentin. Tim Merlier kwam niet aan sprinten toe en werd achtste.

De Fransman Benjamin Thomas kwam binnen in een tweede peloton op 1:36 en moest zijn roze leiderstrui afstaan aan de Deen Kasper Asgreen (Soudal - Quick-Step). Die heeft nu zes seconden voorsprong op zijn Britse teamgenoot Ethan Vernon en zeven op Kooij

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Thomas werd door een val opgehouden op de laatste kasseizone van de dag, op 62 kilometer van de finish. Hij werd opgewacht door zijn teamgenoten en meteen konden de renners van Cofidis de achtervolging op het eerste gedeelte van het peloton inzetten. daarin hielden Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma het tempo hoog, waardoor vroege vluchters Alex Colman, Ceriel Desal, Kenny Molly, Alan Banaszek en Morné Van Niekerkop op 32 kilometer van de finish werden gegrepen. Op de top van de Mont Saint Eloi pakte Colman nog wat punten weg om zo de bollentrui te heroveren.

De groep met leider Thomas was daar genaderd tot 25 seconden, maar vooraan bleef men vol doorgaan en op 15 kilometer van de finish gooide Thomas de handdoek. In de sprint voor de ritzege werd Kooij netjes gebracht. Hij boekte zijn tweede overwinning in deze Vierdaagse. Ook in de openingsrit was hij de snelste. Met ook nog een ritzege in Parijs-Nice zit hij dit seizoen aan drie overwinningen.

Zaterdag wordt rond de Mont Cassel de koninginnenrit afgewerkt. De Franse rittenkoers wordt zondag afgesloten met de etappe Avion-Duinkerke.