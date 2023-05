Dit zijn de perfecte man en de perfecte vrouw volgens AI (en dat zegt niet veel goeds over onze samenleving)

De ideale man en de ideale vrouw, volgens artificiële intelligentie bestaan die. Alleen is de kans bijzonder klein dat iemand aan die standaarden kan voldoen, dat blijkt uit een nieuw onderzoek.

Onderzoekers vroegen aan AI om de perfecte man en de perfecte vrouw te genereren. Er werden via sociale media miljarden afbeeldingen van “mooie mensen” ontcijferd door AI-tools. Wat bleek: de meest begeerlijke vrouw is blond, heeft een olijfkleurige huid, bruine ogen en is - je raadt het - erg slank. De ideale man daarentegen heeft donkere ogen, strakke jukbeenderen en heeft zeer gedefinieerde spieren.

Het onderzoek, uitgaande van de liefdadigheidsinstelling voor eetstoornissen ‘The Bulimia Project’, maakte gebruik van geavanceerde technologie zoals Dall-E 2, Stable Diffusion en Midjourney. De AI-generatoren gingen heel het web af, op zoek naar reeds bestaande beelden en probeerden op basis daarvan nieuwe beelden te ontwerpen.

© The Bulimia Project

© The Bulimia Project

Onrealistische idealen

“In het tijdperk van Instagram en Snapchat-filters kan niemand nog op een redelijke manier de fysieke normen bereiken die door sociale media worden gesteld. We proberen te voldoen aan onrealistische idealen“, klinkt het in het rapport.

James Campigotto, een datajournalist die deelnam aan het onderzoek, vertelde Fox News dat de studie was opgezet om de vooroordelen van AI te onderzoeken. “Dit zou de lichaamsbeelden van individuen negatief kunnen beïnvloeden. Je zou iemand kunnen zijn die alle juiste dingen doet, goed eet en voortdurend traint... en toch deze zeer bizarre beelden niet bereikt, wat zeer ontmoedigend kan zijn en impact heeft op iemands zelfbeeld.” Volgens Campigitto zullen er waarschijnlijk evenveel mannen als vrouwen met dit idee kampen.