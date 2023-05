De atlete, de topschutster of de kapitein? Wie wordt Provinciale Voetbalster van het Jaar?

Met drie genomineerden gaat de prijs van Beste Voetbalster van het Jaar in het vrouwenvoetbal hoe dan ook naar Bilzen United. Maar is de topschutster van de kampioen ook de beste voetbalster van eerste provinciale? Of scoort de atlete die slechts vijf jaar voetbalt beter in onze verkiezing? Of gaat de kapitein van 1m62 met de hoofdprijs aan de haal? Vrijdagavond maken we op ons slotgala bekend wie de Provinciale Voetbalster van het Jaar wordt. De top drie stelt zichzelf nog even aan u voor.