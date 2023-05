Hasselaar Steven Thoelen zet 22 oma’s op de foto voor eigen versie van ‘Het Laatste Avondmaal’

Donderdagavond werd bij Burnel’s Boutique in Knokke ‘Reminiscentie’ voorgesteld, een werk van de Hasseltse kunstfotograaf Steven Thoelen. De foto is een eigen interpretatie van ‘Het Laatste Avondmaal’. Maar liefst 22 oma’s, samen goed voor 2.027 levensjaren, figureerden voor het werk. De grootste foto werd geveild en bracht 6.000 euro op voor Alzheimer Liga Vlaanderen.

Het was donderdagavond drummen om een plaatsje te vinden bij Burnel’s Boutique in Knokke. De Hasseltse kunstfotograaf Steven Thoelen trok naar Knokke om zijn nieuwste kunstwerk Reminiscentie te onthullen en het eerste exemplaar te veilen. Naast 22 oma’s, waaronder nogal wat Limburgers, figureren ook een buitenaards wezens, een blinde pianist, een monnik en drie obers op de foto.

Enkele oma’s waren donderdagavond aanwezig bij de onthulling en de veiling. “Ik werd er een beetje stil van”, blikt Thoelen terug. “Ik voelde heel veel warmte, liefde en appreciatie en mocht vele verhalen aanhoren. Het waren ook de verhalen van mijn oma die mij inspiratie gaven voor dit tableau vivant. Verhalen die van de ene generatie op de andere overgaan mogen nooit verloren gaan.”

‘Reminiscentie’, een werk van kunstfotograaf Steven Thoelen. “In mijn hoofd is dit de moderne versie van Het Laatste Avondmaal.” — © Eric Dupain

Geen rommel

Thoelen bracht de oma’s samen bij wijnhandel Verivino in Sint-Truiden, die hun ontvangst- en verkoopruimte omtoverde tot een gigantisch decor met centraal een lange tafel. “Op die tafel lagen heel veel dingen die aan vroeger doen denken”, zegt Steven. “Je kan het omschrijven als rommel, maar dat is het niet. Een poppetje van Sidonia, een draagbaar telefoontoestel waarvan je de antenne nog moet uittrekken of een agenda van pakweg 1973. Het lag allemaal op de tafel.”

“In mijn hoofd is dit de moderne versie van Het Laatste Avondmaal van Da Vinci”, aldus Steven. “Maar uiteindelijk heb ik voor Reminiscentie als titel gekozen, net door al die verhalen en omdat ik die gedachten uit het verleden wil koppelen aan het heden. En dan kom ik terecht bij die vreselijke ziekte Alzheimer, waarbij veel van die verhalen na verloop van tijd verloren gaan. Ik ben dan ook ontzettend fier dat Alzheimer Liga Vlaanderen is ingegaan op mijn voorstel om de opbrengst van mijn eerste en grootste werk aan hen te schenken.”

Enkele oma’s die voor zijn werk poseerden, waren ook aanwezig op de voorstelling ervan in Knokke. — © Eric Dupain

Hugo Sigal

Reminiscentie werd op veel applaus onthaald en werd ook gesmaakt door Alzheimer Liga Vlaanderen, de vzw die zich inzet voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. “Hoe Steven Thoelen deze prachtige oma’s positioneert in een herkenbaar kader, symboliseert het beeld van personen met dementie”, zegt Krisje Tordoir, stafmedewerker educatie van de Liga. “Ze zijn uniek, krachtig en hebben nog heel wat in hun mars. Dat dit beeld de titel Reminiscentie kreeg, maakt de cirkel rond. We zijn Steven oneindig dankbaar voor de liefde en inzet die hij toont in dit project ter ere van zijn eigen oma.”

Hugo Sigal kon jammer genoeg niet aanwezig zijn, maar met een videoboodschap in naam van Nicole en Hugo betoonde hij zijn steun voor het initiatief.

© Eric Dupain

Jommeke

Reminiscentie werd voorgesteld bij Burnell’s Boutique, waar Steven Thoelen met open armen ontvangen werd. “Wij zijn geen standaard boetiek”, zegt Kirsten Lootens. “Bij ons kom je niet voor een item, maar wel voor een experience. Elk item is bij ons op een of andere manier exclusief door het gebruik van specifieke materialen of technieken. De samenwerking met Steven Thoelen past volledig in ons concept. Hij is niet alleen als persoon zeer puur en echt, zijn werken hebben ook veel oog voor detail, authenticiteit en vormen een verhaal met veel emoties.”

Het werk werd uiteindelijk aangekocht door Sam Ahmad-Nys, mede-eigenaar van Vonn Global Art In Antwerpen. De komende weken wordt Reminiscentie daar tentoongesteld. “Mijn mama heeft zich jarenlang met haar stichting ingezet voor Alzheimer”, zegt Sam, die nog om een andere reden geïntrigeerd raakte door het werk. “Ik ben de kleinzoon van Jef Nys, de vader van Jommeke. Toen ik de foto van dichtbij ging bekijken zag ik rechts onderaan een album van Jommeke staan. Ik wilde het werk dus kopen om de inzet van mijn mama te eren, maar ook voor het werk van mijn opa.”