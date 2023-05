Indiase regio opgeschrikt door luipaardaanvallen: “Hij pakte mijn dochter en rende weg”

De Indiase regio Bijnor is opgeschrikt door luipaardaanvallen. De afgelopen weken vallen de dieren vaker dan normaal mensen aan. Hierdoor durven ze niet meer in hun eentje buiten te werken en mogen kinderen niet meer buiten spelen.

De inwoners van Bijnor waren eerst niet bang als ze een luipaard in het suikerrietveld zagen, maar nu wel. De afgelopen weken is er namelijk een plotselinge stijging in het aantal luipaardaanvallen. Zeven mensen zijn hierdoor in de laatste drie maanden gestorven. In april zijn er zelfs binnen acht dagen zeven mensen omgekomen bij een aanval. De bevolking probeert nu niet meer alleen in het veld te werken en laten hun kinderen niet meer het huis uit.

Een van de slachtoffers is Yashi, de dochter van Manisha Singh. “Ik zag het dier onze voortuin binnenkomen”, zegt ze tegen de BBC. “Het dier pakte mijn dochter en rende weg. Dat is de laatste keer dat ik haar levend heb gezien.” Yashi is een paar uur later in een weiland in de buurt van haar huis gevonden, maar is dan al dood.

Niet in het veld zitten

Daarom probeert de overheid de luipaarden te vangen en ze uit te zetten in een reservaat dat 20 kilometer van de dorpen is. Volgens boswachters heeft dit in het verleden gewerkt om de aanvallen te verminderen. “We hebben ook inwoners geadviseerd om niet in het veld te gaan zitten als ze werken, want dan kunnen luipaarden hen zien als een prooi”, zegt boswachter Mahesh Chand Gautam tegen de BBC.

Waarom de luipaarden meer mensen aanvallen is niet zeker. Het zou kunnen omdat ze minder leefruimte hebben en daardoor op suikerrietvelden gaan leven. “De luipaard ziet de suikerrietvelden als zijn habitat”, zegt Gautam. “Dus als mensen er gaan werken, heeft hij een kans om ze aan te vallen.”