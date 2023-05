Camille kondigt derde Sportpaleis aan (en er is ruimte voor meer)

Zelfs het Sportpaleis is te klein voor Camille Dhont (21). De zangeres kondigt nu ook een derde concert aan in ’s lands grootste zaal.

Twee weken geleden boekte Camille het Sportpaleis al voor 4 mei 2024. Meteen goed voor twee shows, om 14 en 18 uur. Wegens grote vraag komt er een dag later nog een extra optreden bij. Wie te laat was voor tickets krijgt dus een herkansing. Het heeft er ook alle schijn van dat er die dag nog ruimte is voor een vierde concert. Eerder vulde Camille al vijf keer de Lotto Arena, de kleinere zaal naast het Sportpaleis.

De Magie-concerten, zoals de reeks zal heten, worden volgens Camilles team haar “grootste show tot nu toe”. Eerder deze week bracht ze nog haar nieuwe single Rihanna uit, waarvoor Camille samenwerkte met de muzikanten van wereldster Camila Cabello. Tickets voor haar optredens in het Sportpaleis zijn hier te koop. (dvg)