Formule 1 doneert een miljoen euro aan door noodweer getroffen regio in Italië: “De situatie is verschrikkelijk”

De Formule 1 heeft een miljoen euro overgemaakt aan de door noodweer getroffen gebieden in Noord-Italië. Dat maakte het vrijdag bekend in een statement. Woensdag werd beslist de Grote Prijs Formule 1 van Emilia-Romagna, die dit weekend op het circuit van Imola zou doorgaan, te annuleren.

“We willen er alles aan doen om hen te steunen in deze moeilijke tijd”, reageerde F1-directeur Stefano Domenicali. Domenicali is zelf afkomstig uit crisisregio Emilia-Romagna. Hij werd geboren in Imola. “De situatie is verschrikkelijk, maar ik ben zeker dat de veerkracht en de passie van de mensen zal overwinnen. Mijn gedachten en die van onze hele F1-gemeenschap gaan naar alle slachtoffers. We willen als Formule 1 alle hulpdiensten bedanken voor hun inspanningen.”

Eerder stortte ook F1-renstal Ferrari een miljoen euro voor noodhulp. Het bedrag is in eerste instantie bedoeld voor milieu- en klimaatbeschermingsprojecten.

Emilia-Romagna wordt sinds dinsdag na hevige regenval geteisterd door overstromingen. De Grote Prijs zal meer dan waarschijnlijk dit jaar niet meer ingehaald worden.