Magische zomerbar in Molenvijverpark: “Trouwfeest? Alles is bespreekbaar”

Tot begin september kan je dagelijks in Alice Garden in het Molenvijverpark terecht voor drank en culinaire hoogstandjes. — © Chris Nelis

Onder de naam Alice Garden gaat dit weekend in het Molenvijverpark in Genk een zomerbar in een totaal nieuw concept van start. Nog tot september zullen Stijn Shanen van de Wonderbar en Wim Croonen van Thor Terrazza u er culinair soigneren.

In een feeëriek kader met het kleurrijk Molenvijverpark als decor willen de gastheren van Alice Garden de beleving voor de bezoeker van het Molenvijverpark een enkele niveaus hoger tillen. “Ons doel is de ruimte waarover we beschikken zo zinvol mogelijk in te vullen”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen (cd&v). “En wel in een concept met een evenwichtige balans tussen de zomerbar, het park en de buren. Mijn droom is hier een blijvend project te kunnen uitrollen.”

Het nieuw tijdelijk concept nemen Wim Croonen en Stijn Shanen voor hun rekening. Ze scoorden het beste van alle kandidaten. “We willen onze gasten culinair verwennen”, zegt Croonen. “In een kader dat tot de verbeelding spreekt. Daarom hebben we gekozen voor een inkleding zoals Alice in Wonderland. Een trouw- of bedrijfsfeest? Alles is bespreekbaar.” Met elektrische laadpunten voor fietsen en een hele rist zonnepanelen zetten de ondernemers ook in op duurzaamheid. Alice Garden is van maandag tot donderdag van 11 tot 22 uur open en van vrijdag tot zondag van 11 tot 23 uur. Niet onbelangrijk: de zomerbar ligt langs een grote parking aan de kant van de Europalaan. (cn)