“Moesten de schijnheilige pilaarbijters elke week naar de mis gaan, stond het gebouw niet leeg”

Tegenwoordig staan meer en meer mensen in de rij om dragqueens te kunnen bewonderen in hun volle glorie. Maar hoort zo’n dragqueenshow ook thuis in een (leegstaande) kerk? Wij vroegen het aan onze lezers.

Afgelopen week vond een Limburgse primeur plaats: Steffen Heusdens organiseerde een dragqueenshow in de leegstaande Minderbroederskerk in Sint-Truiden. Dat de show met enthousiasme onthaald werd, was te merken aan de ticketverkoop. De tweehonderd beschikbare kaartjes vlogen namelijk de deur uit. Maar is een dragshow in een leegstaande kerk wel gepast? Wij vroegen jullie mening.

Weinig empathie

Ongeveer de helft van onze respondenten had liever dat Heusdens een andere locatie had gezocht voor zijn evenement. “Toont zeer weinig empathie voor veel inwoners van Sint-Truiden... Bestaat er geen andere locatie voor dit soort evenementen? Niets tegen dragqueens, maar in een kerk hoort dit niet”, vindt Liliane.

“Zo’n wulpse vertoning hoort niet thuis op een plaats waar vroeger de mensen hun godsdienstige overtuiging beleden: niet in een katholieke kerk, niet in een moskee, niet in een synagoge of gelijk welk (leegstaande) godsdienstig gebouw”, vult Yvan aan.

“Iedereen mag doen wat hij/zij wil, maar heeft ook recht op een eigen mening. Zo moet een geloof zich niet aanpassen aan iemand anders. Ik vind dat we de dragqueens in hun waarde moeten laten, maar laat dan het geloof ook in zijn waarde”, schrijft Wout dan weer.

© Bart Borgerhoff

Hypocriet

Anderen zien dan weer geen graten in dergelijke show in een kerk. Dat een leegstaand gebouw zo weer in gebruik wordt genomen, is in veel ogen iets goeds. “Er zijn al zoveel kerken waar veel te weinig in gebeurt. Die kosten de maatschappij veel geld aan verwarming, onderhoud en reparaties”, schrijft Roger.

Nadine vindt tegenstanders van de dragqueenshow maar hypocriet: “In een ontwijd katholiek gebouw van 800 jaar oud zullen ongetwijfeld veel ergere dingen gebeurd zijn. Moesten de schijnheilige pilaarbijters nu nog elke week naar de mis gaan, stond het gebouw niet leeg en moest er niet door de gemeenschap voor gezorgd worden.”

Glitter en glamour

We spraken ook met Martine, die aanwezig was op de show. “Ik vond het prachtig”, vertelt de Truiense. “Er hing een enorm goede sfeer van vriendschap, blijdschap en samenhorigheid.” Of er bloot aan te pas kwam? “Absoluut niet. De dragqueens hadden allemaal vleeskleurige pakken aan en er was niet te zien. Behalve veel glitter en glamour dan.”

Martine raadt de show ten volste aan. “Ik was blij dat er nog eens iets leuks te doen was in Sint-Truiden. Het was een superleuke avond, waar niets ongepast aan was. Alle steun aan Steffen, ik ben zeker van plan om naar zijn toekomstige shows te gaan”, sluit ze af.