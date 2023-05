Toptransfer voor Antonia Delaere: Belgian Cat trekt naar Spaanse vicekampioen Avenida

Avenida is de Spaanse vicekampioen. In de finale van de play-offs moest de club uit Salamanca zijn meerdere erkennen in Valencia. Delaere speelde eerder in Spanje al voor IDK Euskotren en Zaragoza. In Frankrijk verdedigde ze de kleuren van Nantes. In eigen land trad Delaere aan voor Boom, Namen en Castors Braine.

Delaere bereidt zich momenteel in Servië met de Belgian Cats voor op het komende EK, dat van 15 tot 25 juni plaatsvindt in Tel Aviv (Israël) en Ljubljana (Slovenië).