Emma Watson en vriend na 18 maanden uit elkaar

Zoals dat altijd wordt omschreven, hebben de twee beslist om hun eigen weg te gaan. De breuk kwam naar verluidt vlak na het inzicht van Emma dat “dingen in haar leven niet waren zoals ze moesten zijn.” Al vrij snel in hun relatie leek het nochtans een serieus engagement te zijn dat de twee aangingen om er iets langlopend te maken. Maar blijkbaar is de liefde al een tijdje bekoeld. Brandon verscheen meermaals in zijn eentje op diverse modeshows met zijn vader. En recent werd hij ook al gezien aan de zijde van supermodel Kate Moss.

Het is niet duidelijk waarom de relatie is stukgelopen. Daarover is nooit gecommuniceerd. Enkele weken geleden liet de actrice uitschijnen dat ze opnieuw single was, via een cryptische boodschap op haar Instagram. Daarop begonnen de fans toen al te speculeren over de stand van haar relatie. Ze zei toen onder meer verdrietig en boos te zijn over een aantal zaken. “Ik heb meer geleerd over liefde en over een vrouw zijn”, schreef ze. Voorlopig is er in haar leven niemand anders.