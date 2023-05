Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne voor derde keer vader geworden

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is vrijdag voor de derde keer vader geworden.

Van Quickenborne (49) en zijn echtgenote Anouk (41) hadden al een zoon en een dochter: Bo is inmiddels 7 en Scott 4. En daar kwam vrijdagochtend in het AZ Groeninge in Kortrijk dan een tweede dochtertje bij: Lou.