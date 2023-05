Karel Geraerts houdt zich nog niet bezig met volgend seizoen en focust vol op titelstrijd: “Het kan zeker dat ik bij sommige clubs op het lijstje sta”

Dat Union dit seizoen nog volop meestrijdt voor de titel, is mee de verdienste van Karel Geraerts. De 41-jarige coach van Union doet het in zijn eerste seizoen als hoofdcoach uitstekend, en de Limburger staat daarom ook bij verschillende clubs op het lijstje. Al is Geraerts daar absoluut nog niet mee bezig: “Nu is dat verloren energie.”

Voor wie er aan zou twijfelen: Geraerts wil er alles aan doen om kampioen te worden met Union. Hij sluit zich daarom ook af van alles wat niet met het sportieve te maken heeft, zoals bijvoorbeeld een overstap naar een nieuwe club of een verlengd verblijf bij Union. “Of ik al aan het onderhandelen ben? Nee”, antwoordt de Limburger kort.

“Iedere week opnieuw zeg ik dat ik pas na het seizoen mijn conclusies zal trekken en alles eens op een rijtje zal zetten. Dan zal ik er ook mijn energie insteken, maar nu zou dat alleen maar verloren energie zijn”, aldus Geraerts, die onder andere bij Club Brugge op het lijstje staat als een van de topkandidaten. “Natuurlijk kan het zijn dat ik de interesse van sommige clubs heb opgewekt en dat ik bij bepaalde clubs op hun lijstje sta, net zoals dat bij veel van mijn spelers ook kan. Maar zoals gezegd: dat is iets om na het seizoen te bekijken samen met mijn vrouw.”

© Dick Demey

De focus op de competitie dus, want met nog drie wedstrijden te gaan heeft Union alles nog in eigen handen. Zondag kunnen de Brusselaars Genk definitief uittellen in de titelstrijd. “Maar we moeten in eerste instantie gewoon naar onszelf kijken”, aldus Geraerts. “Genk zal zonder twijfel erg scherp zijn. Ik zeg niet dat het hun laatste kans is, maar ze zullen anders moeten spelen dan afgelopen zondag. Ik verwacht dat ze heel scherp en gretig aan de aftrap zullen staan.”

9 op 9 is genoeg

Als Union 9 op 9 pakt, is het altijd kampioen. Maar makkelijk is dat natuurlijk niet met concurrenten als Antwerp en Genk. “Wie het het meeste zou verdienen om kampioen te worden? Wij alle drie”, is Geraerts duidelijk. “Het ligt allemaal erg dicht bij elkaar en het verschil is enorm klein.”

Geraerts hoopt zondag op een zo goed als volledig fitte kern, al is dat niet gegarandeerd: Teuma, Lazare en Van der Heyden hebben allemaal te maken met kleine kwaaltjes, zaterdag zal geëvalueerd worden hoe de spelers zich voelen. Al verwacht Geraerts naar eigen zeggen niet al te veel problemen.