37-jarige medewerkster van KFC Bilzen wordt onwel tijdens het werk door druggebruik

Een 37-jarige vrouw uit Hasselt is donderdag onwel geworden tijdens haar werk bij KFC in Bilzen. Ze was onder invloed van drugs en in haar huis werden ook synthetische drugs gevonden.

Nadat de vrouw onwel was geworden, kwam de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst ter plaatse. De werkneemster bleek onder invloed van drugs en werd gearresteerd. “Er werd een huiszoeking uitgevoerd in haar huis in Hasselt”, zegt Pieter Strauven van het parket van Limburg. “Daar werden synthetische drugs gevonden. Het ging onder meer om 200 ml vloeibare xtc en een 30-tal xtc-pillen. De vrouw had de drugs gekocht via een Nederlandse website.”

De Hasseltse mocht uiteindelijk beschikken. "Uit het onderzoek bleek dat ze zelf geen drugs verhandelde, maar enkel gebruikte. Daar had ze ook heel veel spijt van, en ze was bereid om zich te laten behandelen. Omdat ze een probleeminzicht had, mocht ze beschikken na een medische check-up. Haar dossier wordt nog opgevolgd."