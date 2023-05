Vijf vragen over de ingekorte bergrit in de Giro: “Minder tijdsverschillen en niets voor oudere renners”

Geen 199, maar 74 km. Geen drie maar twee cols. Zo’n drie uur later starten. Het inkorten van de eerste echte bergrit met aankomst boven in skigebied Crans-Montana is vanochtend nog helemaal bijgestuurd door Giro-organisator RCS Sport. Maar wat betekent dit nu voor het peloton en wat voor koers mogen we straks verwachten? Koersprofessor Marc Sergeant laat er zijn licht over schijnen.