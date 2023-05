OPROEP. Water in delen van Hasselt nog tot eind mei dubbel zo hard: heb jij het al gemerkt?

De Watergroep kondigde de renovatie midden januari aan. Alle betrokken Hasselaren kregen daarover een brief in de bus. Wie in Stevoort, Sint-Lambrechts-Herk, Wimmertingen, Kermt, Stokrooie of bepaalde delen van Kuringen woont, wordt niet bevoorraad via dat waterproductiecentrum en ondervond geen impact. Maar bij alle andere Hasselaren steeg de hardheid van het water de voorbije maanden van 20 à 22 Franse graden naar 37 Franse graden. Eén Franse graad stemt overeen met 4 milligram calcium per liter of 10 milligram calciumcarbonaat per liter, en 2,4 milligram magnesium per liter of 4 milligram magnesiumoxide per liter. In de Vlaamse Drinkwaterwetgeving is een maximale waterhardheid van 67°F vastgelegd.

Die impact liet zich de voorbije weken voelen. Mogelijke ongemakken zijn kalkaanslag in kleine huishoudtoestellen, kranen, op de douchecabine en in het wasmachine. Het einde van de werken was voorzien op 23 april, maar door een technisch defect zal dat pas eind mei zijn. Dat laat De Watergroep in een brief aan de betrokken bewoners weten.

Heb jij de impact van de werken al gemerkt aan jouw kranen, wasmachine of huishoudtoestellen? Laat het ons hieronder weten.