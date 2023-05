Patrick en Jaak tonen hun droom-oldtimers in Herk-de-Stad

Het verhaal van Patrick Buekers uit Berbroek (Herk-de-Stad) gaat ver terug in de tijd. Zijn passie voor Mustangs startte toen hij als 20-jarige ging kijken aan de etalage van de Ford Mustang-garage in Heusden-Zolder. Zijn passie bracht hem in 2014 op het idee om een geïmporteerde Ford Mustang uit het zonnige Californië aan te kopen bij Adelbert van de Ford Mustang garage in Heusden-Zolder.

Patrick werkte drie jaar lang aan zijn wagen en heeft bijna alles origineel gelaten behalve het stuur, de carburateur, de wielen en de uitlaat. “Geen evidentie, want het Amerikaanse staal waar deze Mustangs mee gemaakt werden in die tijd was niet van een al te beste kwaliteit”, zegt Patrick. Maar als carrossier van opleiding weet hij wel van aanpakken. Onder de motorkap ligt een V8 4.7 liter. De kleur van de Ford Mustang was origineel rood, maar Patrick koos voor blauw. “Dat pas heel goed bij deze oldtimer”, vindt hij. Met zijn oldtimer rijdt hij regelmatig naar meetings en af en toe neemt hij zijn vrouw Pascale ook mee om een koffie te gaan drinken op een terrasje.

De Mustang van Patrick. — © Stephan Stevens

Bloedappelsien

Ook Jaak Guypen heeft een passie voor auto’s. Patrick en Jaak zijn vrienden sinds hun studententijd. In 1981 kocht Jaak zijn Porsche 914 in Sint-Truiden. “De auto was nog maar tien jaar oud, maar had toch heel wat schade omdat hij in een weide stond”, vertelt Jaak. “Patrick heeft de carrosserie onder handen genomen. Ik heb altijd de mechaniek gedaan van mijn Porsche. Ondertussen ligt er er een 2 liter motor in. Die liet ik overkomen vanuit de Verenigde Staten. Ik heb de Porche in de kleur blood orange laten spuiten. De meeste Porsches 914 hebben deze kleur of zijn geel.”

Jaak heeft ongeveer 50.000 kilometer gereden met zijn Porsche. Zijn vrouw reed er in de beginjaren mee naar Antwerpen toen ze daar nog studeerde als logopediste. Jaak rijdt er nu vooral met een viertal vrienden mee naar meetings, zoals de Porsche 914 club in Nederland.

Zondag 9 juli tijdens Herk-de-Stad Classic zijn deze oldtimers en nog vele andere klassieke wagens te bewonderen op de markt van Herk-de-Stad. Alle info: www.stephanstevens.be