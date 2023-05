Broer van André Hazes haalt uit naar weduwe van volkszanger: “Nu hij er niet meer is, komt de ellende”

Joop Hazes, de oudste broer van André Hazes senior, haalt uit naar Rachel, de vrouw van de Nederlandse volkszanger. In zijn nieuwe lied Mijn Broertje bekritiseert Joop het gedrag van Rachel toen Hazes nog leefde en heeft ook nog iets te zeggen over de lopende rechtszaak die de weduwe heeft met haar dochter Roxeanne.

In zijn nummer blikt Joop Hazes terug op het leven van de volkszanger die in 2004 stierf. Hierin geeft hij een behoorlijke sneer aan Rachel, de vrouw waarmee André tot zijn dood in een scheiding lag. Volgens Hazes werd de volkszanger “leeggetrokken, maar zat zij daar niet mee”. Ook heeft Hazes kritiek op de rechtszaak over de erfenis tussen Rachel en haar dochter Roxeanne. “En nu hij er niet meer is, komt de ellende”, zingt hij. “Zijn ex vecht met zijn kinderen om het geld.”

“Die zin over Rachel en leegtrekken gaat niet zozeer over geld, maar over het feit dat hij werd uitgemolken door alles en iedereen”, zegt tekstdichter Co van Raaijen, die het lied schreef, tegen de Nederlandse krant Algemeen Dagblad. “Die man was helemaal opgebrand, dat kon je van mijlenver zien. Hij viel al om als je hem een duwtje gaf, maar Rachel greep niet in. Ze liet het gebeuren. En dat ze ook nog ruziet met de kinderen over de erfenis. Joop is niet rancuneus, maar hij moest dit gezegd hebben.”

“Een echte volksheld”

In het lied vertelt Joop Hazes ook over hun jeugd. Zo zingt hij dat zijn broer op zijn vijftiende al het huis uit ging, omdat hij niet langer in het gezin kon blijven “waarin het alleen maar draaide om drank en om geld” en noemt hij André Hazes “een echte volksheld”.

Het nummer is pas twee dagen geleden op YouTube gezet en is al bijna 100.000 keer bekeken. Echter was het oorspronkelijk helemaal niet de bedoeling dat het lied online zou komen. Hazes vroeg Van Raaijen een lied te schrijven voor zijn kinderen. “Zodat ze hem nog konden horen als hij er niet meer is”, zegt Van Raaijen. “Ze vonden het prachtig en waren zelfs zo trots dat hun zoon het op YouTube heeft gezet.”