Femma Rekem hapt en stapt door dorp voor 100-jarig bestaan

“Het was een zonovergoten dag en de sfeer zat er helemaal in”, klinkt het bij de leden van Femma Rekem. Om 19 uur verzamelden 36 enthousiaste leden en hun gezin zich aan OC Kleinveld, waar ze al meteen opgewacht werden met een glaasje Aperol Spritz en een kip-cocktail hapje. In twee groepen vertrokken ze onder andere langs de ouderlijke woonst van Marie Delwaide, stichtster van Femma Rekem, en andere locaties die betekenisvol zijn geweest voor het 100-jarig jubileum dat de vereniging dit jaar viert. Ter plekke kregen de wandelaars een woordje uitleg.

“Naast het stappen was er ook veel te happen”, klinkt het. “Onderweg kregen we een tasje verse tomatensoep met balletjes, halve broodjes, ambachtelijk appelsap, een worstenbrood… En als afsluiter koffie en vlaai. Vijf kilometer, vijf hapjes en drankjes, 100 jaar Femma Rekem en 36 tevreden deelnemers. Het was een geslaagde eerste editie van onze Hap en Stap.”

