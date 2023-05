PXL-studenten leiden kleuters op tot volleerde verpleegkundigen

Op 17 mei ontdekten 24 kleuters de geheimen van de zorg in de gebouwen van PXL-Healthcare in Hasselt. Dankzij de studenten werden de kleuters opgeleid tot volleerde mini-verpleegkundigen.

De kleuters mochten in een ziekenhuis klauteren, maakten kennis met de anatomie van hun lichaam, doken in een ziekenhuisbed en gaven een babypop een badje. Ze oefenden ook met spuitjes, pleisters, maskers en zelfs gips tot ze volleerde mini-verpleegkundigen waren. De Hospi koe zorgde er samen met de PXL-studenten Verpleegkunde voor dat de kleuters kennismaakten met de zorgberoepen aan de hand van een creatief spel. De kinderen waren heel enthousiast en luisterden aandachtig. "We hebben vandaag alvast enkele zieltjes kunnen winnen voor onze zorgsector", besluit Ine.

© Gerrit Schuermans