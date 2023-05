Paul Van den Bulck neemt ontslag als voorzitter van de voetbalbond: “Ik kan mijn werk niet naar behoren uitvoeren”

Van den Bulck kwam deze week in opspraak nadat een klacht werd ingediend bij de voetbalbond tegen hem wegens intimidatie en pesterijen, zoals onze krant eerder vandaag al schreef. Van den Bulck bevestigt aan onze redactie dat er een klacht is, maar hij zegt dat dat niet de reden is waarom hij opstapt. “Ik kan mijn werk als controleorgaan niet naar behoren uitvoeren. Ik stel gewoon vragen aan het directiecomité, maar de bestuurders rapporteren niet zoals het moet. Zo kan ik niet correct werken”, aldus Van den Bulck. Hij stapt daarom op 23 mei op als voorzitter van de voetbalbond.

Van den Bulck was sinds juni 2022 de eerste onafhankelijke voorzitter van de voetbalbond en had nog een mandaat voor één jaar.