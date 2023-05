Jonge wielrenner Arturo Grávalos (25) verliest zware strijd tegen hersentumor

“Het is met groot verdriet en immense pijn dat EOLO-Kometa het overlijden van onze renner Arturo Grávalos aankondigt”, meldt het Italiaanse ProTeam.

Arturo Grávalos

Graválos werd in november 2021 geopereerd vanwege een hersentumor die enkele weken eerder aan het licht was gekomen. Nadien volgden nog enkele operaties. “Arturo gaf nooit op, want dat was zijn aard. Hij wou opnieuw koersen. Hij zette geen deadline voorop, hij zei dat hij elke koers zou beschouwen als een kans gegeven door het leven”, aldus EOLO-Kometa.

“Recent werd hij met veel obstakels geconfronteerd, toch reageerde hij altijd met veel positivisme. Hij hield zijn verdriet voor zichzelf. Met zijn grote glimlach en openhartigheid draaide het bij hem allemaal rond opbouwen, steunen, loven en bedanken. We zullen je nooit vergeten, Arturo. Rust in vrede.”