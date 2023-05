Corda Campus gebouw 4 volledig afgesloten na inbraak bij verschillende bedrijven

In de nacht van donderdag op vrijdag hebben drie gemaskerde mannen ingebroken in gebouw 4 van de Corda Campus in Hasselt. Ze drongen bij minstens een tiental bedrijven binnen en gingen aan de haal met laptops. De politie LRH heeft het gebouw volledig afgesloten voor het onderzoek.

Tussen 4 en 5 uur hebben drie gemaskerde mannen zich toegang verschaft tot blok 4 van de Corda Campus in Hasselt. “Ze wisten dat er camera’s stonden”, zegt directeur Raf Degens. “Daarom dat ze niet herkenbaar waren. Ze zijn professioneel te werk gegaan in het omzeilen van de toegangssystemen. Toch valt er amper iets buit te maken in het gebouw. Ze zijn aan de haal gegaan met enkele laptops. Maar ook daar kan je niet veel mee doen. Op de zwarte markt zijn ze hoop en al 150 euro waard.”

“De dieven zijn professioneel te werk gegaan in het omzeilen van de toegangssystemen”, zegt Raf Degens, de directeur van de Corda Campus. — © Chris Nelis

De politie LRH sloot het hele gebouw af met een lint. “We zijn de inventarisatie nog aan het maken, maar de dieven braken binnen bij zeker een tiental bedrijven”, zegt woordvoerder Dorien Baens. “Het labo is ter plaatse voor een sporenonderzoek.” Verschillende werknemers die toekwamen, moesten rechtsomkeer maken. De blok wordt weer vrijgegeven als het sporenonderzoek achter de rug is. Op camerabeelden is te zien dat de inbrekers op de vlucht sloegen met een wagen.

© Chris Nelis