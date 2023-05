OPROEP. Zamel jij goederen in voor slachtoffers natuurramp in Italië? Of reis je naar ginder om te helpen?

Italië beleefde deze week de ergste natuurramp in 100 jaar. Zware overstromingen hebben er mensenlevens geëist en enorme vernielingen veroorzaakt. Het Belang van Limburg is op zoek naar Limburgers die familie of vrienden hebben in het getroffen gebied? Laat ook weten als u hulpgoederen inzamelt of van plan bent om ter plekke hulp te gaan bieden.

De afgelopen dagen traden in de regio’s Emilia-Romagna, de Marken en Bologna liefst 23 rivieren buiten hun oevers. En er deden zich 280 aardverschuivingen voor. Meer dan veertig dorpen werden overspoeld of raakten deels bedolven onder het puin. Het noodweer kostte al aan 13 mensen het leven, verschillende zijn nog vermist. Naar schatting hebben 20.000 mensen geen dak meer boven hun hoofd.

De taferelen doen denken aan de ‘waterbom’ die dood en vernieling bracht in Wallonië en onze provincie in de zomer van 2021. Die bracht toen een golf aan steunacties op gang. Kent u familie of vrienden die in de getroffen regio’s wonen? Heeft u plannen om goederen in te zamelen? Of reist u zelf af om ter plaatse hulp te bieden? Laat het zeker weten via onderstaand antwoordformulier. rd

© EPA-EFE