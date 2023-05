Angelina Jolie lanceert eigen modelabel

De actrice, die we doorgaans in prachtige creaties zien op de rode loper, komt nu met haar eigen modelabel. Dat maakte ze zelf bekend op haar sociale media. “Ik begin vandaag iets nieuws”, schreef ze op Instagram. “Ik wil een collectief opstarten waar iedereen kan creëren en dat is precies wat Atelier Jolie zal zijn.”

Volgens Jolie zal het label vooral een plek zijn voor creatieve mensen die willen samenwerken met een diverse verzameling van ontwerpers, patroonmakers en ambachtslieden van over de hele wereld. Maar ook met vluchtelingen en “ander ondergewaardeerde groepen die talent en vaardigheden hebben.”

“Atelier Jolie is het resultaat van mijn waardering en diep respect voor de vele ontwerpers met wie ik in de loop der jaren heb mogen samenwerken. Maar ik verlangde er ook naar om zelf aan de slag te gaan met alle vintage materialen en deadstock-stoffen die al beschikbaar zijn. Ik wil bijdragen tot ieders zelfexpressie.”

Wanneer we de eerste kledingstukken te zien krijgen, is niet bekend.