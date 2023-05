Discussie loopt helemaal uit de hand: twee gezinnen met elkaar op de vuist in Disney World

Wat een gezellige dag in Disney World moest worden, is maandag uitgedraaid in een grote vechtpartij voor twee gezinnen. Er was niks aan de hand tot één persoon aan het andere gezin vroeg om opzij te gaan voor een familiefoto. Dat viel blijkbaar niet in goede aard waardoor een hele discussie ontstond, gevolgd door een vechtpartij. Uiteindelijk heeft een bewaker de vechtersbazen uit elkaar moeten halen.