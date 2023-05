F1 gaat niet door, maar Max Verstappen organiseert dan maar zelf een race op Imola

Geen Formule 1 zondag, het hele weekend in Imola is afgelast door de overstromingen in de streek. Maar Max Verstappen zit niet stil. Hij organiseert zelf een sim-race, op het virtuele Imola, met een reeks vedetten en wellicht voor het goede doel.

Terwijl het in Emilia Romagna opnieuw aan het regenen is, wordt op het circuit van Imola alles wat opgebouwd was weer afgebroken. Elk nadeel heeft zijn voordeel: de verhuizing van Italië naar Monaco, waar volgend weekend geracet wordt, verloopt nu iets minder hectisch.

De F1-rijders krijgen door de afgelasting onverwacht een vrij weekend in hun agenda. En wat doet Max Verstappen dan? Hij richt een alternatieve wedstrijd in, op de simulator. Met Redline, het team waarmee hij op de sim racet, organiseert hij zondagmiddag om 15.30 uur een alternatieve GP, op het Enzo e Dino Ferrari-circuit in Imola. Dat gebeurt onder de noemer ‘Real Racers Never Quit’, dezelfde naam die het collectief gamers gebruikte voor zijn online evenementen tijdens de coronaperiode.

Over het deelnemersveld is nog niets bekend, maar wellicht zullen enkele F1-collega’s aansluiten. Dat zal zeker het geval zijn als het evenement geld opbrengt om de slachtoffers van de watersnood in Italië te helpen. Ook daarover is nog niets bekendgemaakt, maar fans hopen daar nadrukkelijk op in hun reacties op de social media. (mc)

