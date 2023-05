Dochter van Alec Baldwin bevallen van dochtertje met opvallende naam

Ireland Baldwin, de dochter van acteur Alec Baldwin, is bevallen van een dochter. Het 27-jarige fotomodel deelde donderdag een foto van het kersverse gezin op Instagram. Opvallend: net zoals haar moeder krijgt het kindje een naam in de geografische sfeer.

Holland is het eerste kindje van Baldwin en haar partner, de muzikant RAC. Het tweetal is samen sinds 2021. “Ik ben Ireland, dus we hebben een andere landsnaam gekozen, omdat we daarin consistent wilden zijn”, zei Baldwin in januari al. Inspiratie deed ze op bij de naam van actrice Holland Taylor. “Ik heb dat altijd al een mooie, stijlvolle naam gevonden.”

Baldwin is het oudste kind van Alec Baldwin en actrice Kim Basinger.