LIVE GIRO RIT 13. Organisatie kort cruciale bergrit in naar 75 kilometer, opgave Pedersen

We zijn dertien etappes ver en de strijd om het roze kan nu definitief beginnen. Het peloton verlaat Italië en trekt de grens over naar Zwitserland. Het parcours is door noodweer ingekort tot 75 kilometer - aanvankelijk stonden er drie lastige cols en 199 kilometer op het programma. Zullen de klassementsmannen vandaag hun goede benen tonen? Volg rit 13 op de voet via onze liveblog.