Lies en Albert delen al 65 jaar lief en leed

Pelt

65 jaar geleden, op 15 mei 1958, stapten Albert ‘Bèr’ Dijkmans (93) en Johanna ‘Lies’ Cuppens (93) in het huwelijksbootje in Grote-Brogel (Peer). Bèr, afkomstig uit Hamont, en Lies, afkomstig uit Grote-Brogel, wonen al meer dan 50 jaar in Sint-Huibrechts-Lille. Samen hadden ze hadden ze er een veeboerderij. Het briljanten paar heeft vijf kinderen. (gn)