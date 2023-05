NBA. LeBron James in vieze papieren: Lakers verliezen ook tweede match tegen Denver in finale Western Conference

Denver heeft donderdag ook de tweede match tegen de Los Angeles Lakers gewonnen in de finale van de Western Conference in de NBA. De Nuggets haalden het in de eigen Ball Arena met 108-103.

Jamal Murray was beslissend voor Denver. In het laatste kwart lukte hij 23 punten, om op een totaal van 37 punten uit te komen. Verder was tweevoudig MVP (2020 en 2021) Nikola Jokic goed voor een nieuwe triple-double (23 ptn, 17 rbds, 12 assists). Bij de bezoekers strandde NBA’s topschutter aller tijden LeBron James op een rebound van een triple-double (22 ptn, 10 assists), al had de superster zeker niet zijn beste dagje. Hij miste onder meer een hapklare dunk en miste al zijn pogingen achter de driepuntlijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De Lakers leken lang aanspraak te kunnen maken op de overwinning. Van het begin van het tweede kwart tot op 9 minuten en 21 seconden van het eindsignaal stonden ze aan de leiding. Daarna stoomde Denver door naar de zege.

Denver leidt nu met 2-0 in het duel met de LA Lakers, nadat het in de eerste wedstrijd met 132-126 aan het langste eind trok. De derde partij staat zaterdag in Los Angeles op het programma. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de grote finale tegen de laureaat van de Eastern Conference. Dat wordt Boston of Miami. De Heat won het eerste duel met 116-123 van de Celtics.