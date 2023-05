Don’t stop me now: Queen-gitarist Brian May (75) begint nieuwe carrière bij... NASA

Brian May is niet alleen de gitarist van Queen, maar werkt ook voor NASA. — © Gamma-Rapho via Getty Images

Brian May is niet alleen gitarist van Queen, maar ook astrofysicus. In 2007 is hij zelfs gepromoveerd in de astrofysica bij het Imperial College in Londen. “Hij werkt voor NASA. Hij maakt driedimensionale foto’s van hun maanlandingen”, zegt zijn vrouw, actrice Anita Dobson in de podcast Tea With Twiggy.

“Hij is erg slim. Ik heb een genie als man.” Om de foto’s te maken combineert May twee bijna identieke beelden, die meestal met een stereoscoop zijn gemaakt, en maakt hier daarna een beeld van.