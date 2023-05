Een culturele tijdreis door Dubai: van het verleden naar het heden en zelfs de toekomst

Een zonovergoten stad waar the sky the limit is, voor de hypermoderne wolkenkrabbers en voor zij die op zoek zijn naar weelde en luxe. Dat is het beeld dat wij alvast hadden van Dubai. Het blijkt echter slechts een deel van het verhaal. Het gevolg van een uitgekiende strategie van een klein emiraat om een wereldspeler te worden. We maakten een culturele tijdreis naar Dubai en doken in het verleden, leerden in het heden en namen een kijkje in de toekomst.