Wat te doen dit weekend: naar het circus of eens in een assisenjury zitten?

Als ze worden uitgeloot, gaan weinigen graag in een assisenjury zitten, maar als ze die rol krijgen in een interactieve theatervoorstelling is dat natuurlijk helemaal iets anders. Verder tippen we een dansvoorstelling voor de kinderen, comedy en concerten rond het kampvuur.

Acrobatie en clownerie

Op het internationaal festival Theater aan Twater brengen artiesten uit de halve wereld continu clownerie, acrobatie en vuurshows. In het totaal zijn er maar liefst 150 voorstellingen. Wij kijken uit naar De Gillende Keukenprins (foto) die op een uitzonderlijk fornuis tegelijk kookt, orgel speelt en drumt.

Theater aan Twater, op 20 en 21/5, De Schorre, Boom. Info: www.theateraantwater.be

Het publiek vormt de jury

Al voor de vijfde keer krijgt het publiek de gelegenheid om als een assisenjury te beslissen over schuld en onschuld. Deze keer is een radio-dj vermoord met een vergiftigde pizza. Met Bieke Ilegems (foto), Erik Goossens, Frans Maas, Herbert Flack, Andrea Croonenberghs, Ludo Hellinx, Daphne Wellens en Evelien Van Hamme.

Assisen V – De pizzamoord, Backstage Producties, op 20 en 21/5, Theater Elckerlyc Antwerpen, daarna nog tot 11/6. Info: www.backstage-producties.be

Amelie heeft het zwaar

Heel haar leven kreeg Amelie Aelbrecht te horen dat ze nergens zou komen met haar grote mond en haar neiging om alles in het belachelijke te trekken. Laat het nu net dat zijn dat haar in 2018 Humo’s Comedy Cup opleverde. Nu toert de comédienne al een tijdje met haar eerste avondvullende voorstelling.

Zwaar leven, Amelie Aelbrecht, op 20/5 Lux Kapellen, tot 8/6 op tournee. Info: www.ameliealbrecht.be

Concerten bij kaarslicht

Een aparte setting met vuurkorven en kaarslicht, het publiek op aanraakafstand van de artiesten. Dat is de ongedwongen sfeer van de Kampvuurconcerten in de schaduw van het Kasteel van Horst. Zaterdag treden Zap Mama (foto) en de Leuvense singer-songwriter Sige er op. Daarna volgen nog vijf concertavonden.

Kampvuurconcerten, met Zap Mama en Sige, op 20/5, Kasteel van Horst Holsbeek, nog tot 11/6. Info: www.kampvuurconcerten.be

Elkaar in balans houden

Twee dansers brengen mekaar soms uit evenwicht. Dan tilt de een de ander in de lucht, maar altijd vangen ze elkaar op. Het speelvlak bevindt zich tussen de toeschouwers zodat die niet alleen naar de dansers kijken, maar ook naar elkaar. De voorstelling is bestemd voor een publiek vanaf drie jaar.

Zullen we samen, Tout Petit, op 21/5 De Ploter Ternat, tot 27/5 op tournee. Info: www.toupetit.be

Een halve eeuw Luka Bloom

Luka Bloom schreef in 1972 zijn eerste song die op plaat verscheen omdat zijn oudere broer Christy Moore het opnam. Pas toen hij 61 was, maakte hij zijn eigen versie. Vorige zomer heeft hij 51 nummers uit 51 jaar opnieuw ingeblikt voor een driedubbele cd. Daar hoort een tournee bij. Dat is onze langetermijntip.

Wave up to the shore, 51 songs from 51 years, Luka Bloom, op 21/10 Ha Concerts Gent en op 19/11 Het Depot Leuven. Info: www.greenhousetalent.be