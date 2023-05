Van Gerwen stelt gerust na forfait tegen Van den Bergh: “Volgende week ben ik er, al moet ik op krukken komen”

“Ik heb denk ik een spiertje verrekt”, aldus Van Gerwen bij Viaplay. “Het was gewoon niet verstandig om verder te spelen. Ik gun het andere mensen ook niet om zo van me te winnen. Als ik speel, dan moet ik honderd procent zijn.”

De Nederlander maakt zich overigens geen zorgen dat de kwetsuur meer roet in het eten gaat gooien: “Het is iets kleins, maar ik heb er wel last van met spelen. Dus deze beslissing was vooral uit voorzorg. Volgende week ben ik er zeker bij, al moet ik op krukken komen.”

Van Gerwen is zesvoudig winnaar van de Premier League. Vorig jaar versloeg hij in Berlijn in de eindstrijd Joe Cullen met 11-10. Volgende week kan hij titel nummer zeven pakken. Michael Smith, Gerwyn Price en Jonny Clayton zijn de andere namen die de eindstrijd van de Premier League spelen. Dimitri Van den Bergh won donderdag de laatste reguliere Premier League-avond, maar behaalde te weinig punten om de finale te mogen spelen.