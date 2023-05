23 landstitels tegenover… eentje: Oostende en Antwerp Giants beginnen zondag aan droomfinale van de play-offs

De finale van de Belgische play-offs brengt vanaf zondag (20 uur) in de Lotto Arena en in een best of five een clash tussen Antwerp Giants en Oostende. Een heruitgave van de bekerfinale die in maart door de Sinjoren werd gewonnen. De Giants gaan op zoek naar een tweede titel, de kustploeg naar een … twaalfde op een rij en de 24ste in de clubgeschiedenis.

Na 18 speeldagen in de Domestic League, 10 speeldagen in de Elite Gold en kwart- en halve finales in de play-offs van de BetFirst BNXT League krijgen we met Antwerp Giants-Oostende een prachtige finale. Antwerp Giants veroverde na het reguliere seizoen de poleposition en beschikt in deze best of five over het thuisvoordeel. Een eventuele vijfde en beslissende wedstrijd is op 29 mei dus altijd in Antwerpen. De Sinjoren wonnen in maart en in Vorst Nationaal ook de Beker van België van Oostende en hebben deze campagne dus al een prijs op zak. De kustploeg won dan weer twee keer in de Domestic League van Antwerp Giants. Eén keer in de COREtec Dôme na twee verlengingen en éénmaal gemakkelijk in de Lotto Arena.

LEES OOK. Oostende grijpt met verdediging en samenspel het finaleticket

Deze klassieker brengt ook enkele leuke duels. Sinjoor Vrenz Bleijenbergh, die alle jeugdreeksen van de Giants doorliep, versus de Antwerpse kapitein Jean-Marc Mwema, het Servisch duel in the paint Ivan Marinkovic (Antwerp Giants)-Nikola Jovanic (Oostende) en een Kroatisch coachesduel tussen Coach van het Jaar Ivica Skelin en Dario Gjergja. Ook het afscheid van Dusan Djordjevic (40). De Generaal van de kustploeg gaat met coach Dario Gjergja op zoek naar een twaalfde opeenvolgende Belgische titel. Voor Oostende is het geen twaalfde opeenvolgende finale. In 2020 was er omwille van de corona-pandemie immers geen titelfinale. Oostende werd toen uitgeroepen tot kampioen omdat het begin maart 2020 aan de leiding stond.

Oostende telt in de rijke clubgeschiedenis al 23 titels en 20 overwinningen in de Belgische Cup. Antwerp Giants werd sinds de overstap van Mechelen naar Antwerpen (1995) één keer kampioen (2000) en begint aan zijn zesde titelfinale, de eerste sinds 2019 (3-1 verlies versus Oostende). De Sinjoren wonnen vijfmaal de Belgische Cup, waarvan drie in de laatste vijf jaar. Het is de vierde titelfinale tussen Antwerp Giants en Oostende. Enkel in 2000 wonnen de Sinjoren van de West-Vlamingen. Beide ploegen missen ook een speler. Bij Antwerp Giants staat Roby Rogiers na een operatie aan de ellenboog drie maanden aan de kant. Bij Oostende is Haris Bratanovic met een knieblessure out. “Of hij zijn comeback viert in de finale? We bekijken het dag per dag. Zeker is dat hij deze zomer verder zal moeten revalideren,” aldus coach Dario Gjergja. Alle wedstrijden zijn live op Play en Pickx Sports en Sporza brengt vanaf de tweede partij een ruime samenvatting.

Programma finale (best of five):21 mei 20.00 Telenet Giants Antwerp-Oostende23 mei 20.30 Oostende-Antwerp25 mei 20.30 Telenet Giants Antwerp-Oostende27 mei 20.30 (eventueel) Oostende-Telenet Giants 29 mei 20.30 (eventueel) Telenet Giants Antwerp-Oostende