Andy Rourke (59), bassist van ‘The Smiths’, overleden

“Het is met grote droefenis dat we het overlijden van Andy Rourke melden, na een lange strijd met pancreaskanker”, schrijft gitarist Johnny Marr op Twitter. “Andy zal door wie hem kende herinnerd worden als een lieve en mooie ziel, en door muziekfans als een extreem getalenteerde muzikant.”

Rourke speelde in de jaren tachtig mee op de vier studioalbums van The Smiths. Zo is hij te horen in klassieke tracks als ‘This Charming Man’ en ‘There Is a Light That Never Goes Out’. Na het uiteenvallen van de band in 1987, was hij ook te horen op verschillende soloplaten van Smiths-frontman Morrissey. Rourke nam ook platen op met Sinead O’Connor, The Pretenders, en Ian Brown.