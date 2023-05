Vlaams koppel na levenslang voor terrorist die hen zwaar verwondde in New York: “Ook wij dragen gevolgen rest van ons leven mee”

Sayfullo Saipov, de terrorist die in 2017 in New York acht mensen doodreed en achttien anderen zwaar verwondde, zal nooit meer vrijkomen. Een rechter veroordeelde de Oezbeek tot acht keer levenslang en er nog eens 260 jaar bovenop. De slachtoffers die de gruweldaad overleefden, waaronder het Antwerpse gezin Melissas, getuigden in de rechtszaal. “Ook wij kregen levenslang”, zegt Aristide Melissas. “We zullen de rest van ons leven de gevolgen van zijn daad moeten dragen.”