Auto botst tegen duiker en wordt weggekatapulteerd in Heusden: bestuurder lichtgewond

In de Obbeekstraat in Heusden is vrijdag rond 6.10 uur een auto in de gracht beland en tegen een betonnen duiker gebotst. De wagen werd weggekatapulteerd en kwam op zijn zij op de straat terecht. De bestuurder, een man (20) uit Heusden-Zolder, kon zelf uit het wrak klauteren en raakte lichtgewond. Hij werd ter controle afgevoerd naar het ziekenhuis. siol