Wortels van waardevolle eik beschadigd tijdens werken in Overpelt

“Het gaat om een monumentale, maar ook beeldbepalende eik aan het hoofd van de Burgemeester Valentijnstraat, mooi zichtbaar vanop de Ringlaan”, zegt burgemeester Dennis Fransen (cd&v). “Woensdag werden we in kennis gesteld van het feit dat de aannemer de wortels had geraakt tijdens werken. We zijn met hem in gesprek gegaan en hebben hem aangemaand om de nodige beschermingsmaatregelen te treffen, om zo verdere beschadiging te voorkomen.” Het is nog niet duidelijk in hoeverre de boom getroffen is. “Bovengronds is er geen schade zichtbaar, maar we hopen dat de kapotte wortels zich herstellen en dat de eik het overleeft.”