Salman Rushdie voor het eerst weer in openbaar verschenen sinds mesaanval

De Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie is donderdagavond voor het eerst weer in het openbaar verschenen, sinds een mesaanval hem negen maanden geleden bijna het leven kostte. Rushdie was in New York aanwezig op een gala-evenement van de schrijversorganisatie PEN America.

Rushdie nam een ereprijs in ontvangst van de organisatie, die opkomt voor vrijheid van meningsuiting. Zijn komst was niet aangekondigd. Rushdie liet zich voor de start van het gala in het American Museum of Natural History, vlak bij Central Park in Manhattan, fotograferen op de rode loper.

In een toespraak voor een 700-tal aanwezigen beklemtoonde de schrijver dat het beschermen van de vrije meningsuiting vandaag belangrijker is dan ooit. “Terrorisme mag ons niet terroriseren. Geweld mag ons niet afschrikken. De strijd gaat door”, klonk het.

Rushdie, onder meer schrijver van de door radicale moslims verguisde roman ‘De Duivelsverzen’, werd op 12 augustus 2022 neergestoken toen hij op het punt stond een lezing te houden op een evenement in het Chautauqua Institution, in het westen van de staat New York. Hij kreeg meerdere messteken, werd per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen en moest er enkele dagen beademd worden. In oktober onthulde zijn literair agent Andrew Wylie dat de schrijver sindsdien blind is aan één oog, en een hand niet meer kan gebruiken.