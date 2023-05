Patrick Lefevere geeft update over Remco Evenepoel: geen Tour én geen Vuelta, renner is intussen coronavrij

In Italië heeft Patrick Lefevere meer details kenbaar gemaakt over het verdere seizoen van wereldkampioen Remco Evenepoel. Op zijn planning zou niet alleen de Tour de France ontbreken, maar ook de Vuelta zou Evenepoel dit jaar laten voor wat het is.

De baas van Soudal Quick-Step had donderdagochtend telefonisch een gesprek met ‘zijn’ wereldkampioen, en daaruit bleek goed nieuws. “Voor het eerst testte hij negatief. We denken dan ook dat hij in totaal vijf dagen ziek is geweest”, verklaart Lefevere. “Vooral dinsdag waren de symptomen het sterkst: hoofdpijn en keelpijn, naast grote vermoeidheid. Maar nu is hij beter. We laten hem het hele weekend rusten en begin volgende week krijgt hij harttesten.”

Geen Vuelta

Afhankelijk van die resultaten wordt de verdere seizoensplanning van de wereldkampioen opgesteld, al zijn er al enkele zekerheden. Zo zal Evenepoel deelnemen aan het BK tijdrijden (22 juni in Herzele) en het BK op de weg (25 juni in Izegem). Daarna ligt de planning nog open. “We hadden aan het Critérium du Dauphiné gedacht, maar het komt nog vroeg”, specificeert Lefevere.

Wat wel al lijkt vast te staan: de Tour de France rijdt Evenepoel niet want “als hij daar niet schittert, zullen velen hem met bazooka’s neerschieten” klinkt het bij Lefevere. Ook de Vuelta, de grote ronde die de wereldkampioen vorig seizoen nog wist te winnen, zou hij dit jaar niet rijden. Toch als het van de baas van de Wolfpack afhangt: “Remco heeft de Ronde van Spanje al gewonnen. Dus niemand zou een andere uitkomst van hem accepteren. Bovendien zou het opnieuw een vrij zware en zeer specifieke voorbereiding vereisen.”

Quebec, Montreal en Lombardije

Wat er dan wel op de planning kan staan? Eendagskoersen, het WK en wat kleinere rondes, zoals de Ronde van Groot-Brittannië (van 3 tot 10 september). Bij de eendagswedstrijden wordt meer bepaald gedacht aan de Clasica San Sebastian (29 juli) en Canadese klassiekers - namelijk de GP van Quebec (8 september) en de GP van Montreal (10 september) - en de Ronde van Lombardije (7 oktober).