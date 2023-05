Europese Unie gaat handel in Russische diamant “beperken”

De Europese Unie gaat “de handel in Russische diamanten beperken” in het kader van de sancties vanwege de Russische inval in Oekraïne. Dat heeft Europese Raadsvoorzitter Charles Michel vrijdag aangekondigd tijdens een persconferentie op de G7-top in het Japanse Hiroshima.

“We zijn nu gefocust op het sluiten van de mazen in het net en blijven Rusland afsnijden van kritieke voorraden”, aldus Michel. “We gaan de handel in Russische diamanten beperken. Russische diamanten zijn niet voor altijd.” Eerder op de avond kondigde het Verenigd Koninkrijk ook al een verbod op de import van Russische diamanten aan.

De export van Russische diamant bracht Rusland in 2021 4 miljard dollar (3,7 miljard euro) op. Ons land is een van grootste importeurs van Russische diamant, samen met de Verenigde Arabische Emiraten en India. Antwerpen is het belangrijkste handelscentrum voor diamant in Europa. Van alle diamant ter wereld passeert 85 procent van de ruwe diamant, de helft van geslepen diamanten en 40 procent van de industriële diamant in de havenstad. Bijna een derde van de diamanten voor de Antwerpse handel is afkomstig uit Rusland.

Tot nu toe is de diamantindustrie er steeds in geslaagd buiten de Europese sanctiepakketten te blijven die het levenslicht zagen na de start van de Russische oorlog in Oekraïne. Premier Alexander De Croo stelde steevast dat ons land zich niet zou verzetten tegen een unaniem standpunt voor zo’n invoerverbod. Wel waarschuwde hij dat sancties op maat gesneden moeten zijn, omdat anders de handel gewoon kan verhuizen naar bijvoorbeeld India en Rusland er geen hinder van zou ondervinden. Woensdag werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers nog een resolutie voor een importverbod op Russische diamant unaniem goedgekeurd.

“Meer wapens, meer munitie, en dat allemaal sneller”

Charles Michel zei tijdens zijn persconferentie nog dat de EU hard blijft werken “om aan Oekraïne te geven wat het nodig heeft”. “Meer wapens, meer munitie, en dat allemaal sneller. Dat wordt cruciaal voor het tegenoffensief. We staan sinds dag één aan de zijde van het Oekraïense volk en blijven dat doen zolang het nodig is.”

Michel gaf ook aan dat vrijdag de mogelijke levering van F-16’s aan Oekraïne op de agenda staat van de G7-top. “Het is heel duidelijk dat Oekraïne meer militair materiaal nodig heeft”, zei hij. De Amerikaanse zender CNN meldde eerder al dat de Amerikaanse regering de afgelopen weken aan Europese bondgenoten had laten weten dat de VS zouden toelaten om in de VS gebouwde F-16-straaljagers naar Oekraïne te sturen. Michel kon dat bericht vrijdag niet bevestigen.