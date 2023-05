Leiders van G7 herdenken slachtoffers van atoombom op Hiroshima, maar geen excuses van Biden

De staats- en regeringsleiders bezochten het monument van de slachtoffers van de bom die de Amerikanen op 6 augustus 1945 op de Japanse stad lieten vallen. Ze legden kransen neer bij een betonnen boog in het Peace Memorial Park.

De bom vernietigde de stad volledig. Zowat 70.000 mensen kwamen onmiddellijk om het leven, nog eens 70.000 tot 80.000 mensen stierven in de maanden erna. Drie dagen later werd een bom gedropt op Nagasaki. Daar stierven in totaal nog eens 70.000 mensen De bommen waren de eerste én de laatste nucleaire wapens die ooit werden gebruikt.

Geen excuses van Biden

Net als de voormalige Amerikaanse president Barack Obama in 2016, de eerste Amerikaanse president die het Peace Park bezocht, heeft ook huidig president Joe Biden zijn verontschuldigingen niet willen aanbieden op de G7. Veel Amerikanen geloven nog steeds dat de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki gerechtvaardigd waren, omdat die volgens hen geleid hebben tot de overgave van Japan en het einde van de Tweede Wereldoorlog. Voor de kranslegging brachten Biden en de andere G7-leiders ook een bezoek aan het vredesmuseum in de stad.

De G7-top is vrijdag van start gegaan. De G7 omvat naast de VS, Japan, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Italië en Canada, evenals vertegenwoordigers van de Europese Unie. Daarnaast zijn leiders uitgenodigd van landen als India, Brazilië, Indonesië, Zuid-Korea, Australië en Vietnam. Dat wordt gezien als een poging om aarzelende landen meer op de lijn van de G7 te krijgen in gevoelige dossiers als de oorlog in Oekraïne.

Zelenski

Zondag trekt de Oekraïense president Volodimir Zelenski naar Hiroshima. Hij zou aanvankelijk via videoverbinding spreken op de top, maar zal toch aanwezig zijn.