Zuhal Demir waarschuwt voor “federale poker” met 300 miljoen euro Europese waterstofmiddelen

De federale regering lijkt niet geïnteresseerd in een onderhandelde oplossing voor het bevoegdheidsconflict over de waterstofbevoegdheden in ons land. Dat zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. Zij bepleitte de voorbije maanden zo’n oplossing om een vertraging van de waterstoftransitie voor de Vlaamse industrie te voorkomen en trekt vrijdag opnieuw aan de alarmbel.

Federaal minister Tinne Van der Straeten (Groen) werd in het verleden al door het Overlegcomité teruggefloten wegens bevoegdheidsoverschrijdingen, aldus Demir “In het waterstofdossier wordt die fout best niet gemaakt door de federale collega. Een juridisch steekspel voor de rechtbank is voor iedereen tijdsverlies. Een onderhandelde oplossing inzake bevoegdheidsverdeling zou het beste zijn. Niet in het minst voor de sectoren die klaar staan om te investeren in de waterstoftransitie.”

Volgens Demir wil Van der Straeten maximale bevoegdheid claimen over waterstof: van transport, import, productie, certificatie tot en met leveringen aan klanten. De Vlaamse regering is echter eensgezind dat waterstof vooral een Vlaamse bevoegdheid is en dat de federale regering bevoegd is voor het ‘groot transport’ en ‘invoer’. De regering “wordt hierin gesteund door juridisch advies dat de federale overheid dreigt haar boekje te buiten te gaan”, klinkt het.

Demir wijst op het grote potentieel voor waterstof in de basisindustrie, zoals de chemie- en de staalindustrie. “De CO2-uitstoot van de industrie kan opgevangen worden en met waterstof opnieuw omgezet worden in duurzame moleculen of brandstoffen. Waterstof kan ook dienen voor het verduurzamen van de zeevaart en de luchtvaart”, zegt ze. “Het zou temidden deze vele evoluties onverantwoord zijn als het federale niveau bevoegdheidsconflicten uitlokt die leiden tot juridische procedures, vertragingen en rechtsonzekerheid. De federale regering deed dat al rond de opslagwet en de energiegemeenschappen, de Vlaamse regering wil dit absoluut vermijden en herhaalde de voorbije maanden dus haar wens om tot een onderhandelde oplossing te komen.”

De federale regering lijkt echter door te zetten met een wet die op de Vlaamse bevoegdheid komt, aldus de N-VA-minister. Ze zal op basis van eerdere afspraken voorstellen in beroep te gaan indien de federale minister volhardt in de boosheid, maar zou liever een onderhandelde oplossing zien. “Door te volharden in het eigen gelijk speelt Van der Straeten poker met de Europese waterstofmiddelen voor de energietransitie. Ongeveer driehonderd miljoen euro toekennen op basis van kaduke federale wetgeving over Vlaamse bevoegdheden is een snelweg naar chaos. Ik roep de minister nogmaals op het geweer van schouder te veranderen.”